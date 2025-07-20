Финансист объяснила, кого могут лишить субсидий на оплату ЖКУ

Условием предоставления субсидии на оплату ЖКУ является лимит, который в среднем составляет 22% от совокупного дохода гражданина или домохозяйства. В субъектах это значение варьируется, однако всегда учитывается весь доход — и зарплата, и другие поступления, куда входят проценты по вкладам.