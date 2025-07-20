Хабаровский край ставит на зимние виды спорта

Хабаровский край продолжит делать основную ставку на развитие зимних видов спорта. Причём не только в крупных городах, но и в райцентрах. Это дал понять в ходе своего рабочего визита в Амурск губернатор Дмитрий Демешин. Он посетил осовремененный многофункциональный ледовый хоккейный комплекс «Территория льда», где регулярно тренируются около 300 юных хоккеистов и фигуристов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Губернатор отметил, что в крае успешно развиваются зимние виды спорта. Сегодня спортсмены по конькобежному спорту, спортивному ориентированию, лыжным гонкам, хоккею с мячом показывают высокие результаты. В этом сезоне они завоевали медали чемпионатов и первенств России, выполнили нормативы мастеров спорта, вошли в составы сборных страны.
Обращаясь к юным хоккеистам, Дмитрий Демешин напомнил о знаменитых земляках — олимпийских чемпионах Геннадии Цыганкове и Александре Могильном, современных звёздах Сергее Плотникове, Артёме Зубе и Павле Дедунове.
— Они начинали так же, как и вы, с дворовых площадок и турниров. Впоследствии стали победителями Олимпиады, чемпионата мира, обладателями Кубка Гагарина. Желаю вам стремиться к высотам — от «Золотой шайбы» до олимпийского пьедестала. Пусть ваш спорт, ваши достижения прославляют наш Хабаровский край! — сказал Дмитрий Демешин.
Важно добавить, что благодаря социально ответственному бизнесу, работающему в Амурском районе, у воспитанников детских домов, школ-интернатов и граждан пожилого возраста есть возможность заниматься на льду в современном комплексе совершенно бесплатно.