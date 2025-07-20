Хабаровский край ставит на зимние виды спорта

— Они начинали так же, как и вы, с дворовых площадок и турниров. Впоследствии стали победителями Олимпиады, чемпионата мира, обладателями Кубка Гагарина. Желаю вам стремиться к высотам — от «Золотой шайбы» до олимпийского пьедестала. Пусть ваш спорт, ваши достижения прославляют наш Хабаровский край! — сказал Дмитрий Демешин.