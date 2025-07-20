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В Екатеринбурге массово отменяются и задерживаются рейсы. Скрин

В Кольцово за одну ночь отменили три рейса в Москву. Еще один рейс до столицы России перенесли почти на сутки. Информация об этом появилась на онлай-табло авиагавани.

Три рейса в Москву были отменены.

В Кольцово за одну ночь отменили три рейса в Москву. Еще один рейс до столицы России перенесли почти на сутки. Информация об этом появилась на онлай-табло авиагавани.

В Москву отменили два рейса компании «Аэрофлот», которые должны были вылететь в 05:10 и 14:55 соответственно. Также не взлетел самолет «Победы», который должен был покинуть Свердловскую область в 06:00.

Еще одно судно от «Аэрофлота» перенесли на 19 часов. Рейс должен был вылететь из Кольцово в 07:00 20 июня. Согласно данным онлайн-табло, самолет должен покинуть Екатеринбург в 01:40 21 июля.

Отмена коснулась и самолета до культурной столицы. Рейс в Санкт-Петербург от «Победы» был запланирован на 05:40. Помимо этого, на несколько часов еще были задержаны судна до Батуми и Стамбула.

Массовая задержка самолетов может быть связана с массивной атакой беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 20 июля. Тогда БПЛА заметили в Зеленограде и других частях региона. Суммарно было сбито не менее 20 украинских дронов. Подробнее об атаке БПЛА на Зеленоград — в сюжете агенства.

Отмена рейсов в Москву и Санкт-Петербург онлайн-табло Кольцово Задержка рейса на 19 часов до Москвы онлайн-табло Кольцово.

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