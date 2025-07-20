Топ-5 главных новостей в Молдове 20 июля 2025: В Молдове изменились правила ввоза и вывоза наличной валюты; синоптики обещают в ближайшие дни +37 градусов; власти Молдовы испугались — Блоку «Победа» отказали

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 20 июля 2025:
1. В Молдове вступили в силу новые правила ввоза и вывоза наличной валюты: Изменилась сумма — об этом надо знать, чтобы не остаться без денег.
2. В ожидании дикой жары: Синоптики уже в ближайшие дни обещают жителям Молдовы до +37 градусов.
3. Власти Молдовы испугались: Блоку «Победа» отказано в участии в парламентских выборах 28 сентября.
4. Возмущаться надо вовремя: Почему члены правящей в Молдове партии ПАС и провластные эксперты начинают говорить правду о режиме только когда их отлучают от кормушки.
5. Грандиозный скандал с продажей Джурджудештского порта: Турция была готова вложить в два раза больше Румынии, для Молдовы это был исторический шанс — в страну ещё никогда не заходил игрок такого уровня, и, возможно, никогда не зайдёт.
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В общем-то, не совсем это получается, даже скажем прямо, совсем не удается (далее…).
На Центральном рынке Кишинева появился российский виноград по 150 леев за кило: «Когда я его рекламирую, как виноград от Путина, сразу раскупают!».
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы, чтобы узнать, сколько стоят самые популярные летом продукты (далее…).
Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.
По словам Гросу, депутаты не обязаны писать законы — этим пусть занимается «бюрократия» (далее…).