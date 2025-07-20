Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 20 июля 2025: В Молдове изменились правила ввоза и вывоза наличной валюты; синоптики обещают в ближайшие дни +37 градусов; власти Молдовы испугались — Блоку «Победа» отказали

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 20 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 20 июля 2025:

1. В Молдове вступили в силу новые правила ввоза и вывоза наличной валюты: Изменилась сумма — об этом надо знать, чтобы не остаться без денег.

2. В ожидании дикой жары: Синоптики уже в ближайшие дни обещают жителям Молдовы до +37 градусов.

3. Власти Молдовы испугались: Блоку «Победа» отказано в участии в парламентских выборах 28 сентября.

4. Возмущаться надо вовремя: Почему члены правящей в Молдове партии ПАС и провластные эксперты начинают говорить правду о режиме только когда их отлучают от кормушки.

5. Грандиозный скандал с продажей Джурджудештского порта: Турция была готова вложить в два раза больше Румынии, для Молдовы это был исторический шанс — в страну ещё никогда не заходил игрок такого уровня, и, возможно, никогда не зайдёт.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Майю Санду превращают в «матерь нации»: Из президента Молдовы вовсю лепят образ непогрешимости, святости, чистоты и девственности.

В общем-то, не совсем это получается, даже скажем прямо, совсем не удается (далее…).

На Центральном рынке Кишинева появился российский виноград по 150 леев за кило: «Когда я его рекламирую, как виноград от Путина, сразу раскупают!».

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы, чтобы узнать, сколько стоят самые популярные летом продукты (далее…).

Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.

По словам Гросу, депутаты не обязаны писать законы — этим пусть занимается «бюрократия» (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше