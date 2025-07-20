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«Как бы не долбанулся»: Очевидец снял на видео жёсткую посадку вертолёта в Телецкое озеро

Появилось видео перед началом жёсткой посадки вертолёта на Алтае. Мужчина, снявший ролик, даже не сразу понял, где именно в пространстве перед ним шумят лопасти. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Вертолёт садится в ночи. Видео © Telegram / SHOT.

«Как бы не долбанулся. Похоже, на ощупь будет садиться», — сказал очевидец.

Во тьме видны лишь проблесковые огни, установленные на вертолёте. Они перемещаются очень медленно, что свидетельствует о том, что пилот действительно сажает повреждённую машину наугад в полной темноте.

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня в ночной полёт отправился частный вертолёт Robinson, совершивший аварийную посадку на Телецком озере на Алтае. Внутри находилось два человека. Технические проблемы у судна начались уже после взлёта.