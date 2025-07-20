Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что конфискация жилья возможна в случае строительства здания без разрешения на участке, который для этого не предназначен. В связи с этим органы архитектурного контроля могут потребовать в суде признать объект самостроем и снести его.