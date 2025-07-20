Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам

Самовольные капитальные постройки допускается не сносить, если они не представляют угрозы и не нарушают права граждан. Такое решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России.
Суд рассмотрел дело жительницы России, получившей разрешение на строительство двухэтажного жилого дома, но начавшей возводить трехэтажную гостиницу. Администрация обратилась с иском, требуя привести объект в соответствие с разрешительной документацией.
Экспертиза показала, что строительство велось с соблюдением технических регламентов, санитарных, противопожарных и сейсмических норм, угрозы для жизни и здоровья граждан не выявлено.
Суд встал на сторону ответчицы, указав, что при рассмотрении споров о самовольных постройках приоритет должны иметь вопросы безопасности и прав третьих лиц, а не только формальные параметры разрешения.
— Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки, — цитирует определение суда РИА Новости.
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что конфискация жилья возможна в случае строительства здания без разрешения на участке, который для этого не предназначен. В связи с этим органы архитектурного контроля могут потребовать в суде признать объект самостроем и снести его.