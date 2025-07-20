В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке боковых стекол автомобиля

— Помимо невыносимой жары в салоне, прямые солнечные лучи создают существенные помехи при управлении автомобилем. Это не только мешает комфортной езде, но и представляет прямую угрозу безопасности дорожного движения: водитель вынужден отвлекаться на погоду вместо сосредоточения на управлении, — рассказал Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.