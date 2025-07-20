В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке боковых стекол автомобиля

В России предложили смягчить требования к тонировке передних боковых стекол автомобиля. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Согласно ГОСТ, светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не ниже 70 процентов. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.
В документе отмечается, что в ряде стран водителей, напротив, штрафуют за отсутствие тонировки, и изучение этого опыта может помочь адаптировать нормы ЕАЭС к климатическим условиям, разрешив частичную тонировку. Инициативой предлагается внести соответствующие изменения в технический регламент Таможенного союза.
Нилов считает, что в ряде регионов экономического союза температура воздуха достигает плюс 30−40 градусов и выше.
— Помимо невыносимой жары в салоне, прямые солнечные лучи создают существенные помехи при управлении автомобилем. Это не только мешает комфортной езде, но и представляет прямую угрозу безопасности дорожного движения: водитель вынужден отвлекаться на погоду вместо сосредоточения на управлении, — рассказал Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.
Лобовое стекло, отражая свет встречных фар, может создавать серьезные неудобства для водителя. Это не только мешает видеть дорогу, но и может стать причиной ДТП. Эксперты рассказали, что делать, если стекла бликуют при ночной езде.