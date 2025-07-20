В Самаре возобновлено движение троллейбусов по улице Алексея Толстого 20 июля

19 июля в Самаре возобновилось движение троллейбусов по улице Алексея Толстого. Ранее маршруты были сокращены из-за ремонтных работ на тепловых сетях.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, троллейбусы вновь курсируют по участку от улицы Комсомольской до улицы Крупской в обоих направлениях.
Ремонтные работы начались 17 июля и должны были завершиться 21 июля, но подрядчики выполнили их досрочно. Это позволило восстановить движение общественного транспорта на два дня раньше запланированного срока.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальные маршруты движения на официальных ресурсах городского транспорта.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.