В Новосибирске ветеринары помогли собаке, пострадавшей от огнестрельного ранения

В Первомайском районе Новосибирска ветеринары провели сложную операцию для спасения собаки по имени Сын, у которой была оторвана челюсть в результате огнестрельного ранения. Ветеринары восстанавливали поврежденную челюсть, собирая её буквально по частям. Об этом рассказала волонтер группы «ГБРZOOНСК» Стася в интервью изданию АиФ-Новосибирск.