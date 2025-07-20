В Новосибирске ветеринары помогли собаке, пострадавшей от огнестрельного ранения

В Первомайском районе Новосибирска ветеринары провели сложную операцию для спасения собаки по имени Сын, у которой была оторвана челюсть в результате огнестрельного ранения. Ветеринары восстанавливали поврежденную челюсть, собирая её буквально по частям. Об этом рассказала волонтер группы «ГБРZOOНСК» Стася в интервью изданию АиФ-Новосибирск.
Как рассказала зоозащитница, на теле животного было множество пулевых отверстий. Врачи стабилизировали состояние пса и подготовили его к хирургическому вмешательству, в ходе которого была установлена эзофагостома и восстановлена челюсть.
«Он долгое время страдал с оторванной челюстью. У него наблюдаются значительные кровопотери и анемия, но мы надеемся, что челюсть удастся сохранить, и он не станет инвалидом», — отметила волонтер.
На данный момент волонтеры верят в успешное восстановление Сына и планируют провести еще одну операцию для очистки пулевых ранений и установки дренажей.