В России готовят закон против расчеловечивания детей

В Госдуме готовят законопроект о запрете пропаганды идеологии «расчеловечивания» среди детей. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Парламентарий уточнила, что расчеловечивание может проявляться в форме детской игры, которая побуждает ребенка отказаться от человеческой идентичности, отрицая при этом природные и правовые нормы.
Готовящийся законопроект предусматривает запрет на распространение информации, которая пропагандирует отказ от биологической и социальной принадлежности. При этом, как отметила Буцкая, документ не затронет театральные постановки, фильмы и утренники, где речь идет о перевоплощении детей.
«Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей», — сказала депутат в беседе с РИА Новости.
Напомним, депутаты уже давно обсуждают возможный запрет квадроберства. Однако в начале марта в Госдуме отметили спад заинтересованности квадробингом в стране, указав на отсутствие необходимости дополнительного регулирования в этой сфере.