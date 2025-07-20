В России готовят закон против расчеловечивания детей

Готовящийся законопроект предусматривает запрет на распространение информации, которая пропагандирует отказ от биологической и социальной принадлежности. При этом, как отметила Буцкая, документ не затронет театральные постановки, фильмы и утренники, где речь идет о перевоплощении детей.