Семья выжившего при крушении самолета в Индии раскрыла, как он сейчас живет

Семья единственного выжившего пассажира рейса Ахмадабад-Лондон Вишваша Кумара Рамеша рассказала, как он живет после катастрофы, в которой погибли 279 человек, передает Daily Mail.
По словам близких Рамеша, сейчас он находится в тяжёлом психологическом состоянии — практически не спит, а если и спит, то просыпается от кошмаров.
«Не спит нормально. Когда он спит, ему снится, что он в полете. Он помнит, как все умирали у него на глазах», — рассказал родственник Рамеша — 24-летний Крунала Кешаве.
Он добавил, что мужчина постоянно испытывает чувство вины из-за того, что выжил. В катастрофе погиб его брат, с которым они вели рыболовный бизнес.
«Он видит его (брата, — прим. ред.) повсюду. В настоящее время он пытается вести нормальную жизнь, но не слишком часто выходит на улицу. Он проводит время дома с семьей. До аварии он жил в доме в Диу со своим братом», — объяснил Кешаве.
По словам других родственников Вишваша, мужчина постоянно винит себя в том, что он оказался единственным выжившим, и пока не понимает, как ему жить дальше. Однако близкие люди пытаются помочь Вишвашу справиться с этой травмой.
Напомним, Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня, он летел в Великобританию. Пилоты судна предупредили диспетчеров о неполадках через пару минут после взлета, самолет не мог набрать высоту. В авиакатастрофе погибли 279 человек, 38 из них — на земле. Единственным выжившим оказался 40-летний Вишваш Кумар Рамеш, он сидел на месте 11А.
Ранее появилась версия, что пилот Air India мог специально разбить самолет с 241 пассажиром.