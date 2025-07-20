Семья выжившего при крушении самолета в Индии раскрыла, как он сейчас живет

«Он видит его (брата, — прим. ред.) повсюду. В настоящее время он пытается вести нормальную жизнь, но не слишком часто выходит на улицу. Он проводит время дома с семьей. До аварии он жил в доме в Диу со своим братом», — объяснил Кешаве.