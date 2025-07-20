Пожарные Новосибирска выезжали на ложные вызовы почти 2800 раз за полгода

С начала 2025 года новосибирские пожарные получили около 2800 ложных вызовов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Отмечается, что на местах выездов не было ни пожаров, ни пострадавших. Причины таких вызовов варьируются от сбоев сигнализации до намеренных ложных сообщений.
Как пояснили в МЧС, диспетчеры обязаны реагировать на каждое сообщение о возгорании, даже если информация вызывает сомнения. Это требует отправки пожарного расчета для проверки ситуации.
В России за заведомо ложный вызов служб предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. МЧС призывает граждан помнить, что один необдуманный звонок может привести к трагическим последствиям.