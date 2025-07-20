Во Владивостоке в море были обнаружены опасные микроводоросли

Во Владивостоке нашествие морских вредителей, угрожающих акватории. Эти микроводоросли нарушают функционирование пищеварительной системы человека и становятся причиной тяжелых отравлений.
Биологи Дальневосточного отделения Российской академии наук фиксируют масштабное увеличение популяции токсичных микроводорослей вида Dinophysis. Этот вид известен способностью производить диарейные токсины.
«Амнезийный токсин, диаретический токсин, так называемый сакситоксин», — рассказал младший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Антон Зинов.
Эти крошечные организмы, видимые только под микроскопом, являются причиной расстройств ЖКТ. Их токсины обладают высокой устойчивостью, и если они проникли в моллюска, замораживание, кипячение или консервация не способны их нейтрализовать. В человеческом организме они блокируют действие ферментов, вызывая тошноту, абдоминальную боль и озноб.
«В Японии при концентрации в 100 клеток на литр уже начинается проверка морепродуктов. У нас же сейчас зарегистрирована концентрация в 28 000 клеток на литр», — сообщила руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока Татьяна Орлова.