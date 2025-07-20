Во Владивостоке в море были обнаружены опасные микроводоросли

Эти крошечные организмы, видимые только под микроскопом, являются причиной расстройств ЖКТ. Их токсины обладают высокой устойчивостью, и если они проникли в моллюска, замораживание, кипячение или консервация не способны их нейтрализовать. В человеческом организме они блокируют действие ферментов, вызывая тошноту, абдоминальную боль и озноб.