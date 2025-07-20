Почему выпускники школ больше всего хотят заниматься точными науками

По социально-гуманитарным предметам в целом результаты не отличаются от прошлых лет. Наблюдается небольшое снижение сдающих ЕГЭ по обществознанию. Это неудивительно — все больше вузов отдают предпочтение экзамену по истории. Уже несколько лет идут разговоры о том, чтобы сделать этот предмет обязательным предметом для поступления в гуманитарные университеты. Инициативу поддержал даже президент РФ Владимир Путин. Однако в следующем году такую меру вводить не планируют. В этом году наблюдается небольшое снижение результатов государственного экзамена по русскому языку. По словам Музаева, это было ожидаемо и связано с изменением заданий.