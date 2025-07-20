Врач Волгина рассказала, о каких болезнях сигнализируют отеки лица

Постоянные отеки на лице, в особенности появляющиеся по утрам, могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Ирина Волгина.
По словам эксперта, среди наиболее распространенных причин выделяются аллергические реакции, патологии почек, сердца, щитовидной железы, а также инфекционные и воспалительные процессы. Кроме того, отечность может быть вызвана гормональными нарушениями, такими как гипотиреоз или синдром Кушинга, а также приемом отдельных лекарственных препаратов.
Врач отметила, что при заболеваниях почек отеки, как правило, мягкие, появляются преимущественно утром и выражены в области глаз. В случае сердечной недостаточности отеки плотные, нарастают к вечеру и распространяются по телу.
При гипотиреозе отеки имеют распространенный характер, сопровождаются ожирением и нарушениями со стороны других органов. Синдром Кушинга сопровождается отеком лица, увеличением массы тела и появлением растяжек на коже. В случае инфекций — синусита, абсцессов, флюса — отечность локализуется в зоне воспаления.
— Если вы замечаете отеки на лице, особенно если они присутствуют длительно, сопровождаются другими симптомами, такими как боль, затрудненное дыхание, повышение температуры тела, тошнота, слабость, необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и назначения лечения, — рассказала Ирина Волгина в разговоре с Life.ru.
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