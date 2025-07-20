Врач Волгина рассказала, о каких болезнях сигнализируют отеки лица

По словам эксперта, среди наиболее распространенных причин выделяются аллергические реакции, патологии почек, сердца, щитовидной железы, а также инфекционные и воспалительные процессы. Кроме того, отечность может быть вызвана гормональными нарушениями, такими как гипотиреоз или синдром Кушинга, а также приемом отдельных лекарственных препаратов.