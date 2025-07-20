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Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

Криштиану Роналду и Лионель Месси занимают два первых места в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

Источник: Аргументы и факты

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами» из США, превзошёл Криштиану Роналду по количеству голов без учёта пенальти за всю карьеру.

После того как Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Нью-Йорк Ред Буллз» на выезде (5:1), на его счету стало 874 гола, из которых 764 — без пенальти. Роналду же забил 938 голов, но 175 из них были реализованы с пенальти. Всего Месси провёл 1 114 матчей на профессиональном уровне, а Роналду — 1 281.

Месси оформил шестой дубль за последние семь игр. Он стал первым игроком в истории MLS, который смог забить два мяча в пяти матчах подряд. Однако эту серию он прервал в прошлом туре в матче с «Цинциннати» (0:3). Всего за это время он забил 13 голов.

Роналду и Месси занимают два первых места в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

Ранее руководство «Барселоны» определило предполагаемую дату проведения прощального матча для Лионеля Месси.