Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

После того как Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Нью-Йорк Ред Буллз» на выезде (5:1), на его счету стало 874 гола, из которых 764 — без пенальти. Роналду же забил 938 голов, но 175 из них были реализованы с пенальти. Всего Месси провёл 1 114 матчей на профессиональном уровне, а Роналду — 1 281.