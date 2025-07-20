Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами» из США, превзошёл Криштиану Роналду по количеству голов без учёта пенальти за всю карьеру.
После того как Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Нью-Йорк Ред Буллз» на выезде (5:1), на его счету стало 874 гола, из которых 764 — без пенальти. Роналду же забил 938 голов, но 175 из них были реализованы с пенальти. Всего Месси провёл 1 114 матчей на профессиональном уровне, а Роналду — 1 281.
Месси оформил шестой дубль за последние семь игр. Он стал первым игроком в истории MLS, который смог забить два мяча в пяти матчах подряд. Однако эту серию он прервал в прошлом туре в матче с «Цинциннати» (0:3). Всего за это время он забил 13 голов.
Роналду и Месси занимают два первых места в списке лучших бомбардиров в истории футбола.
Ранее руководство «Барселоны» определило предполагаемую дату проведения прощального матча для Лионеля Месси.