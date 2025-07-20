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Поезд Адлер — Гомель/Минск задерживается на 7 часов

Изменения в движении поезда вызваны повреждением контактной сети на станции «Лихая» в Ростовской области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Пассажирский поезд № 301 Адлер — Гомель/Минск опаздывает на семь часов, сообщили в БелЖД.

Поезд отправился из Адлера 18 июля 2025 года в 17:52.

«По состоянию на данное время прибытие данного поезда в Гомель задерживается на 7 часов», — сообщили Sputnik в справочной службе БелЖД в воскресенье.

Отвечая на вопрос о том, во сколько можно ожидать прибытие поезда в Минск, там отметили, что «пока сложно сказать, возможно немного нагонит в пути» после прибытия в Гомель.

По информации, поступившей от ОАО «РЖД», поезд опаздывает из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на станции Лихая в Ростовской области (РФ).

Время следования поезда по маршруту Минск — Адлер составляет примерно два дня в зависимости от конкретного поезда и количества остановок.

Задержано более 50 поездов.

В свою очередь РЖД сообщает, что контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области повреждена обломками сбитых БПЛА и в связи с этим временно приостановлено движение поездов.

«Задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», — сообщили РЖД.

«(…) железнодорожники приступили к восстановительным работам и делают все возможное для скорейшего возобновления движения», — отметили в РЖД,

Пассажиров поездов, которые задержались в пути, обеспечивают водой, а после четырех часов задержания в пути следования — и питанием.

Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД действует оперативный штаб.

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