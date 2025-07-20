В Башкирии кумыс производят на 180 фермах

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что кумыс делают на 180 фермах Башкирии. По его словам, республика находится на первом месте в стране среди лидеров по производству целебного напитка.
Руководитель региона также сообщил, что на экспорт было отгружено 6,4 тысячи тонн кумыса в Киргизию и Казахстан.
Хабиров добавил, что в регионе продолжат производство кумысоседлов, а коневодство станет хорошей составляющей экономики Башкирии.
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