Сотни машин скопились у въезда на Крымский мост

Большой затор со стороны Тамани связан с тем, что в этом году кратно выросло количество желающих отдохнуть на полуострове. В Минтрансе России рассказали, что в целях безопасности на въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работает две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра.