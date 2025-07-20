Сотни машин скопились у въезда на Крымский мост

Время ожидания на Крымском мосту со стороны Тамани составляет почти три часа.
На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост очередь со стороны Тамани выросла до 826 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
«В очереди со стороны Тамани находится 826 транспортных средств», — сказано в сообщении оперштаба. Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов.
Ранее, по данным telegram-канала, количество автомобилей в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани достигало 960, а утром 13 июля на обеих сторонах моста в ожидании проезда находилось почти 1,4 тысячи машин. Тогда время ожидания также составляло около трех часов, а со стороны Керчи скопления транспорта не фиксировалось.
Большой затор со стороны Тамани связан с тем, что в этом году кратно выросло количество желающих отдохнуть на полуострове. В Минтрансе России рассказали, что в целях безопасности на въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работает две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра.