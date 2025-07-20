Ученые выяснили, что помада и накладные ногти вызывают опасное заболевание

Ученые из Национального института сердца, легких и крови США пришли к выводу, что использование женщинами помады, накладных ногтей, а также некоторых других косметических продуктов увеличивает риск развития астмы в зрелом возрасте, пишет Daily Mail.
«Женщины, которые использовали накладные ногти, крем для кутикулы, румяна и губную помаду, имели на 47% более высокий риск диагностирования астмы, показало исследование, основанное на данных почти 40 000 человек», — говорится в материале.
Кроме того, использование помады пять раз в неделю увеличивает риск на 18%.
По мнению исследователей, некоторые вещества в косметике ослабляют иммунную систему, а полифторалкильные элементы (известные как PFA), парабены, фталаты и фенолы влияют на гормональную систему организма, что приводит к астме.
«Понимание биологических путей, через которые EDC (химические вещества, разрушающие эндокринную систему) в PCP (средствах личной гигиены) могут увеличить риск развития астмы, важно для понимания развития заболевания», — заявила директор по исследованиям и инновациям, врач Саманта Уокер.
По ее словам, женщины чаще болеют астмой и хуже ее переносят, чем мужчины.
Ранее стало известно, что модель из США провела в больнице год с плесенью в легких, покурив один раз.