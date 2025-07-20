Студент ДВФУ создал робота-садовника для Крайнего Севера

Инновационное решение для арктических широт разработал молодой ученый из Политехнического института ДВФУ. Его разработка призвана решить проблему обеспечения продовольствием жителей портовых городов и экипажей судов в суровых условиях Севера.
Технология представляет собой автоматизированную вертикальную ферму закрытого типа. Главное преимущество системы — полная автоматизация процесса пересадки растений с помощью роботов.
Впечатляющие результаты обещает новая разработка: ежедневно ферма способна производить около 10 килограммов свежей зелени, что особенно ценно в условиях Крайнего Севера, где выращивание растений сопряжено с множеством трудностей.
Проект реализован в рамках дипломной работы под руководством опытного наставника — Константина Змеу, руководителя стратегического проекта программы «Приоритет 2030».
Разработка имеет большой потенциал для внедрения в арктических регионах, где традиционные методы сельского хозяйства практически неприменимы из-за экстремальных климатических условий и отсутствия необходимой инфраструктуры.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как владивостокские студенты создали одного из лучших роботов в мире.