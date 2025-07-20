После смерти Старовойта арестовали еще одного крупного белгородского чиновника

По версии следствия, Сошников и вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, обвиняемый в мошенничестве, могли использовать служебное положение для личного обогащения, незаконно присваивая деньги, выделенные на укрепление обороны региона. Всего на эти цели из федерального бюджета было направлено 19,5 миллиардов рублей.