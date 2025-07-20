После смерти Старовойта арестовали еще одного крупного белгородского чиновника

В Москве суд отправил под стражу бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова. Его подозревают в растрате бюджетных денег, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции Москвы.
Сошникова задержали 18 июля. Ему вменяют присвоение или растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Фамилия Сошникова также фигурирует в иске Генпрокуратуры, которая требует вернуть государству почти миллиард рублей, потраченных на строительство фортификаций.
По версии следствия, Сошников и вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, обвиняемый в мошенничестве, могли использовать служебное положение для личного обогащения, незаконно присваивая деньги, выделенные на укрепление обороны региона. Всего на эти цели из федерального бюджета было направлено 19,5 миллиардов рублей.
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