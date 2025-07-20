«Аэрофлот» допустил отмены и переносы рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Авиаперевозчик «Аэрофлот» заявила о вынужденном изменении расписания ряда рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту в Шереметьево. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале компании.
Как отмечается в сообщении, прошедшей ночью в аэропорту Шереметьево в Москве были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На фоне этого «Аэрофлот» вынужден также изменить расписание. Поэтому некоторые рейсы будут перенесены и отменены.
«“Аэрофлот” вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что для пассажиров отмененных рейсов предусмотрены компенсации. Им предлагается либо вернуть билет, либо переоформить его на другой день. Поступить так могут те, чей рейс должен был состояться в ближайшие десять дней от отмененного. Оформить возврат или перенос можно через сайт компании, контакт-центр или офисы «Аэрофлота». Кассы временно не работают.
Немногим ранее временные ограничения затронули другие аэропорты. Так, воздушные суда не принимались и не выпускались во Внуково, а также в Домодедово. Такие меры были обусловлены необходимостью обеспечить безопасность пассажиров.