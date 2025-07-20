«Аэрофлот» допустил отмены и переносы рейсов из-за ограничений в Шереметьево

При этом подчеркивается, что для пассажиров отмененных рейсов предусмотрены компенсации. Им предлагается либо вернуть билет, либо переоформить его на другой день. Поступить так могут те, чей рейс должен был состояться в ближайшие десять дней от отмененного. Оформить возврат или перенос можно через сайт компании, контакт-центр или офисы «Аэрофлота». Кассы временно не работают.