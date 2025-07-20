В Омске достраивают госпиталь для ветеранов войн

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил строящийся госпиталь для ветеранов войн на улице Рождественского, где лично проконтролировал ход работ по модернизации объекта. Как сообщили в региональном правительстве, строительство вышло на финишную стадию и при этом значительно опережает утверждённые сроки.
На сегодняшний день в здании ведется монтаж современного медицинского оборудования, а также завершается благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Госпиталь станет ключевым центром медицинской помощи для участников специальной военной операции, членов их семей, а также ветеранов боевых действий. По масштабу и оснащению он займет место как крупнейшее специализированное медучреждение подобного профиля в Сибири.
Создание такого центра — важный шаг в усилении системы поддержки военнослужащих и граждан, принимавших участие в защите интересов России. Модернизация Госпиталя для ветеранов войн проводится в рамках реализации мер социальной поддержки участников СВО и увековечения памяти о подвиге и самоотверженности российских солдат.
Ранее мы писали, что сразу в трех районах Омской области прощаются с солдатами, погибшими в зоне проведения специальной военной операции.