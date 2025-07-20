В Омске достраивают госпиталь для ветеранов войн

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил строящийся госпиталь для ветеранов войн на улице Рождественского, где лично проконтролировал ход работ по модернизации объекта. Как сообщили в региональном правительстве, строительство вышло на финишную стадию и при этом значительно опережает утверждённые сроки.