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Суд арестовал экс-главу белгородского управления капстроительства Сошникова

Экс-главе управления капстроительства предъявлены обвинения по статье УК РФ о растрате.

Источник: pexels.com

Суд в Москве отправил под арест бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, сообщается на портале судов общей юрисдикции российской столицы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сошникова А. Г.», — сказано в тексте.

Уточняется, что его отправили под арест 18 июля по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений. Сошникову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Напомним, 11 июля стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск в суд о взыскании в доход государства почти 925 млн рублей с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и других фигурантов уголовного дела о мошенничестве, включая Сошникова.

Обращение ведомства связано с хищением средств, выделенных из федерального бюджета в 2022—2024 годах на строительство фортификационных сооружений в регионе. Общая сумма выделенных средств составила 19,5 млрд рублей. При этом генподрядчиком работ являлось управление капитального строительства, которое в 2022 году возглавлял Сошников.