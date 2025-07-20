Суд арестовал экс-главу белгородского управления капстроительства Сошникова

Суд в Москве отправил под арест бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, сообщается на портале судов общей юрисдикции российской столицы.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сошникова А. Г.», — сказано в тексте.
Уточняется, что его отправили под арест 18 июля по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений. Сошникову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Напомним, 11 июля стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск в суд о взыскании в доход государства почти 925 млн рублей с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и других фигурантов уголовного дела о мошенничестве, включая Сошникова.
Обращение ведомства связано с хищением средств, выделенных из федерального бюджета в 2022—2024 годах на строительство фортификационных сооружений в регионе. Общая сумма выделенных средств составила 19,5 млрд рублей. При этом генподрядчиком работ являлось управление капитального строительства, которое в 2022 году возглавлял Сошников.