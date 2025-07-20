Суд арестовал экс-главу белгородского управления капстроительства Сошникова

Напомним, 11 июля стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск в суд о взыскании в доход государства почти 925 млн рублей с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и других фигурантов уголовного дела о мошенничестве, включая Сошникова.