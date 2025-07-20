Пострадавшим от разгерметизации котла дома в Иркутске предложили временное жилье

Жильцам дома, где произошла разгерметизация электронагревательного котла, предоставили возможность временно переселиться в помещения маневренного фонда. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.
Напомним, ЧП произошло рано утром 19 июля в квартире на улице Севастопольской в Иркутске. Из-за неправильной установки оборудования после оглушительного хлопка в доме выбило окна и двери. В результате повреждены три квартиры одного подъезда: оконные проёмы, двери, разрушены перегородки. Травмы получили два человека — 14-летний подросток и 45-летняя женщина.
Собственники дома совместно с управляющей компанией определяют размер ущерба. Администрация города оказала помощь в разборе завалов, а также организовала подвоз воды. Жителей дома проинформировали о возможности временного проживания в помещениях маневренного фонда. Пока таких заявок не поступало.