Пострадавшим от разгерметизации котла дома в Иркутске предложили временное жилье

Напомним, ЧП произошло рано утром 19 июля в квартире на улице Севастопольской в Иркутске. Из-за неправильной установки оборудования после оглушительного хлопка в доме выбило окна и двери. В результате повреждены три квартиры одного подъезда: оконные проёмы, двери, разрушены перегородки. Травмы получили два человека — 14-летний подросток и 45-летняя женщина.