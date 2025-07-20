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На границе с Хабаровском ожидается увеличение пассажиропотока

Прогнозируется ежедневный пассажиропоток в 900−1000 человек.

Источник: Комсомольская правда

С 21 июля по 1 сентября 2025 года на речном пункте пропуска Фуюань (Китай), который является сопредельным с хабаровским речным пунктом пропуска, прогнозируется ежедневный пассажиропоток в 900−1000 человек в обе стороны. Об этом сообщило Управление пунктами пропуска Фуюаня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основные временные периоды ожидаемой загруженности:

— На выезд из Китая: с 5:30 до 7:00 утра по пекинскому времени;
— На въезд в Китай: с 17:30 до 19:00 по пекинскому времени.

Фуюань расположен всего в 65 километрах от Хабаровска по реке Амур, что делает его популярным маршрутом для туристов и деловых путешественников. Речная навигация между городами традиционно завершается в октябре.

Власти рекомендуют пассажирам планировать поездки с учетом пиковых часов, чтобы избежать возможных очередей на пункте пропуска.