На границе с Хабаровском ожидается увеличение пассажиропотока

С 21 июля по 1 сентября 2025 года на речном пункте пропуска Фуюань (Китай), который является сопредельным с хабаровским речным пунктом пропуска, прогнозируется ежедневный пассажиропоток в 900−1000 человек в обе стороны. Об этом сообщило Управление пунктами пропуска Фуюаня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.