На границе с Хабаровском ожидается увеличение пассажиропотока

С 21 июля по 1 сентября 2025 года на речном пункте пропуска Фуюань (Китай), который является сопредельным с хабаровским речным пунктом пропуска, прогнозируется ежедневный пассажиропоток в 900−1000 человек в обе стороны. Об этом сообщило Управление пунктами пропуска Фуюаня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основные временные периоды ожидаемой загруженности:
— На выезд из Китая: с 5:30 до 7:00 утра по пекинскому времени;
— На въезд в Китай: с 17:30 до 19:00 по пекинскому времени.
Фуюань расположен всего в 65 километрах от Хабаровска по реке Амур, что делает его популярным маршрутом для туристов и деловых путешественников. Речная навигация между городами традиционно завершается в октябре.
Власти рекомендуют пассажирам планировать поездки с учетом пиковых часов, чтобы избежать возможных очередей на пункте пропуска.