Дождь в воскресенье снизит температуру воздуха в Ростове до +29 градусов

В Ростове-на-Дону после долгих дней изматывающей жары, наконец, дождались сильного дождя. Причем многим даже не верилось, что пекло охладит обещанный ливень — уже несколько раз, несмотря на прогноз, осадки обходили город стороной. Но утром в воскресенье, 20 июля, в донской столице действительно, прошел дождь, сопровождаемый грозой.
По прогнозу синоптиков Ростовского гидрометцентра, днем в воскресенье в Ростове также возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный и западный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся до 15 — 17. Температура воздуха днем составит +27 — +29 градусов.
В Ростовской области также днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а юго-восточный с переходом на юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду и до 15 — 18 при грозе. Кроме того, до конца суток местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до штормовых значений — 20 — 24 метра в секунду. Днем столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов, местами воздух прогреется до +33, а в юго-восточных районах — до +36.
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