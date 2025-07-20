Дождь в воскресенье снизит температуру воздуха в Ростове до +29 градусов

В Ростовской области также днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а юго-восточный с переходом на юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду и до 15 — 18 при грозе. Кроме того, до конца суток местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до штормовых значений — 20 — 24 метра в секунду. Днем столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов, местами воздух прогреется до +33, а в юго-восточных районах — до +36.