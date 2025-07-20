Количество погибших в результате крушения яхты во Вьетнаме увеличилось до 38

По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты во Вьетнаме. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает газета The Guardian.
По данным источника, еще семь человек на данный момент считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
Сообщается, что на борту судна The Wonder Sea находились 48 пассажиров и 5 членов экипажа, совершавших экскурсию по бухте Халонг, популярному месту отдыха туристов.
Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик — его спасли после того, как он провел четыре часа в перевернутом корпусе судна.
Лодка перевернулась из-за сильного ветра, все находившиеся на палубе были гражданами Вьетнама, передает газета.
Видео с места крушения публикует Mk.ru.
12 июля во время урагана в Самарской области на Волге также перевернулся прогулочный катер и затонул. На борту находились как минимум три человека. Очевидцы с берега поспешили на помощь пострадавшим.
В декабре прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе, после аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута.