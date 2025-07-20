В Кольцово отменили несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург

Сразу несколько самолетов не вылетели из Екатеринбурга утром 20 июля.
По предварительной информации, самолеты, которые должны были вылететь из Кольцово утром, не вылетели из Москвы ночью.
В аэропорту Кольцово отменили несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Сразу несколько самолетов не вылетели из Екатеринбурга утром 20 июля.
По предварительной информации, самолеты, которые должны были вылететь из Кольцово утром, не вылетели из Москвы ночью.