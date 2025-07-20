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В Кольцово отменили несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург

В аэропорту Кольцово отменили несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько самолетов не вылетели из Екатеринбурга утром 20 июля.

По предварительной информации, самолеты, которые должны были вылететь из Кольцово утром, не вылетели из Москвы ночью.