Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять рейсов отменили в аэропорту Калининграда из-за ограничений

В аэропорту «Храброво» (Калининград) отменены пять рейсов и задержаны семь.

В аэропорту «Храброво» (Калининград) отменены пять рейсов и задержаны семь. Причина — ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Москвы, сообщает пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.

В «Храброво» объяснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров просят следить за информацией на сайте и по телефону.

По данным на утро 20 июля, отменены рейсы в Москву и Псков. Задерживаются вылеты и прилеты в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Читайте также: «Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в аэропорту “Храброво”.