Пять рейсов отменили в аэропорту Калининграда из-за ограничений

В аэропорту «Храброво» (Калининград) отменены пять рейсов и задержаны семь. Причина — ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Москвы, сообщает пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.
В «Храброво» объяснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров просят следить за информацией на сайте и по телефону.
По данным на утро 20 июля, отменены рейсы в Москву и Псков. Задерживаются вылеты и прилеты в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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