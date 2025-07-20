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Отменены все рейсы Москва-Новосибирск из-за атаки дронов на столицу

Авиасообщение между столицей и Сибирью парализовано после ночного инцидента.

Источник: Om1 Новосибирск

В ночь на 20 июля все рейсы между Москвой и Новосибирском были отменены после масштабной атаки беспилотников на столицу.

По данным онлан-табло, под ограничения попали рейсы авиакомпаний «Победа» (DP 6525, DP 6526, DP 420) и «Аэрофлот» (SU 1306, SU 1307, SU 1462), а также обратные рейсы из Новосибирска.

По данным авиационных служб, четыре рейса не смогли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачёво, ещё три не прибыли в город. При этом некоторые рейсы в Москву, включая рейс S7 в Домодедово, продолжают регистрацию.

Ограничения затронули десятки направлений по всей стране, вызвав массовые задержки и отмены рейсов.