Отменены все рейсы Москва-Новосибирск из-за атаки дронов на столицу

В ночь на 20 июля все рейсы между Москвой и Новосибирском были отменены после масштабной атаки беспилотников на столицу.
По данным онлан-табло, под ограничения попали рейсы авиакомпаний «Победа» (DP 6525, DP 6526, DP 420) и «Аэрофлот» (SU 1306, SU 1307, SU 1462), а также обратные рейсы из Новосибирска.
По данным авиационных служб, четыре рейса не смогли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачёво, ещё три не прибыли в город. При этом некоторые рейсы в Москву, включая рейс S7 в Домодедово, продолжают регистрацию.
Ограничения затронули десятки направлений по всей стране, вызвав массовые задержки и отмены рейсов.