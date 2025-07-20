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Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации

Росавиация: авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Кроме того, ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

Он также подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет для всех без исключений компаний, а перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.