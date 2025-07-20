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В период ограничений 19−20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета

Минтранс РФ и Росавиация контролируют работу российских авиакомпаний в условиях временно возникающих ограничений.

Источник: Аргументы и факты

Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) следят за работой российских авиакомпаний в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.

В период с 19 по 20 июля на запасные аэродромы были направлены 134 самолёта: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, 8 — в Домодедово и 3 — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуться к обычному графику полётов.

Ситуация находится под контролем, у авиакомпаний достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях, говорится в сообщении.

Ранее аэропорт «Внуково» временно ограничил прием и выпуск воздушных судов.