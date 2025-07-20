В период ограничений 19−20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета

В период с 19 по 20 июля на запасные аэродромы были направлены 134 самолёта: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, 8 — в Домодедово и 3 — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуться к обычному графику полётов.