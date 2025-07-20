Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росавиации рассказали, что сейчас происходит с аэропортами страны. Фото

Все аэропорты России, за исключением Грабцево в Калуге, осуществляют прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Более 130 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Все аэропорты России, за исключением Грабцево в Калуге, осуществляют прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Сейчас все российские аэропорты, кроме Калуги (Грабцево), принимают и отправляют рейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что Минтранс России и Росавиация осуществляют контроль за работой отечественной авиации в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства.

В период с 19 по 20 июля 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания. Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы.

Перевозчики обязаны соблюдать федеральные авиационные правила, включая предоставление питания и размещение пассажиров при необходимости. Все спорные вопросы должны решаться в пользу пассажиров, заключил Кореняко.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки рейсов задержаны и отменены в России из-за атаки БПЛА: что происходило в аэропортах этой ночью.

В ночное время с 19 на 20 июля несколько регионов России подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. В ответ на возникшую угрозу в ряде российских аэропортов были приостановлены взлеты и посадки воздушных судов.

Сейчас все российские аэропорты, кроме Калуги (Грабцево), принимают и отправляют рейсы telegram-канал «Представитель Росавиации’Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания telegram-канал “Представитель Росавиации’Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы telegram-канал “Представитель Росавиации”.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше