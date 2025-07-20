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В Ростовской области за сутки потушили 18 пожаров и спасли трех человек

В субботу на Дону произошло 18 техногенных пожаров и 23 раза горела трава.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки пожарным приходилось выезжать на 41 случай возгорания, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Статистику приводят в пресс-службе Главного управления МЧС.

— За сутки 19 июля пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 18 техногенных пожаров, в которых были спасены три человека, а также 23 случая загорания сухой растительности, — уточнили в экстренном ведомстве.

Помимо этого спасатели выезжали устранять последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Всего на вызовах за сутки были задействованы 436 специалистов регионального МЧС, использовались 109 единиц спецтехники.

Тем временем спасатели напоминают: несмотря на дождливую погоду в воскресенье, на территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса — в южных, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных районах, а также в Приазовье. Высокая пожароопасность четвертого класса распространяется местами в центральных районах и Приазовье.

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