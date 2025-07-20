«Победа» вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов

«По причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены», — сообщили в компании.