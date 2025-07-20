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«Победа» вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов

«Победа» из-за ограничений вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Авиакомпания «Победа» из-за ограничений в районе аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов, сообщила компания.

«По причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены», — сообщили в компании.

«Пожалуйста, проверяйте статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт», — подчеркнули там.