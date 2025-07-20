Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково временно ограничили прием и выпуск воздушных судов утром в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации представителя.
В ведомстве уточнили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и все службы аэропортов работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Накануне авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о вынужденном изменении расписания ряда рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту в Шереметьево. В сообщении отмечалось, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть билеты или переоформить их на другой день.
Напомним, днем ранее, 19 июля, прием и выпуск воздушных судов временно ограничили сразу в двух московских аэропортах. Ограничения коснулись Внуково и Домодедово.