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Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Ограничения в аэропорту Внуково ввели на вылеты самолетов введены для безопасности пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В московском аэропорту Внуково временно ограничили прием и выпуск воздушных судов утром в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации представителя.

В ведомстве уточнили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и все службы аэропортов работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о вынужденном изменении расписания ряда рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту в Шереметьево. В сообщении отмечалось, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть билеты или переоформить их на другой день.

Напомним, днем ранее, 19 июля, прием и выпуск воздушных судов временно ограничили сразу в двух московских аэропортах. Ограничения коснулись Внуково и Домодедово.