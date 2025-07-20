Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Накануне авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о вынужденном изменении расписания ряда рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту в Шереметьево. В сообщении отмечалось, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть билеты или переоформить их на другой день.