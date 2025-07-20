Немецкие и польские туристы ринулись в Калининград есть русские пельмени с икрой

Обстановка на границе. Видео © Telegram / SHOT.
Спрос на бронирование жилья в Калининграде через зарубежные платформы вырос многократно. В рекламе звучат призывы приехать в город и ощутить весь его колорит, отведав заодно настоящих русских пельменей.
«Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!» — гласят лозунги турагентств.
Рост интереса объясняется доступными ценами и высоким уровнем сервиса. Например, обзорный тур по Калининградской области на шесть дней для гостей из Европы стоит около 517 евро (примерно 47 000 рублей), а десятидневное путешествие летом — 695 евро (около 63 000 рублей). Это значительно дешевле многих европейских направлений.
Несмотря на рекомендации польского МИДа воздержаться от поездок в Россию, многие поляки отмечают положительные впечатления от путешествий по Калининграду, отмечая комфорт и гостеприимство региона.
Но не только туризм привлекает в Россию жителей недружественных стран. Ранее Life.ru рассказывал, что эстонцы обожают ездить в РФ за продуктами и одеждой, поскольку там всё это стоит дешевле, чем у них в стране. Из-за этого на КПП между эстонской Нарвой и Ивангородом частенько образуются очереди.