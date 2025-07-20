Немецкие и польские туристы ринулись в Калининград есть русские пельмени с икрой

Но не только туризм привлекает в Россию жителей недружественных стран. Ранее Life.ru рассказывал, что эстонцы обожают ездить в РФ за продуктами и одеждой, поскольку там всё это стоит дешевле, чем у них в стране. Из-за этого на КПП между эстонской Нарвой и Ивангородом частенько образуются очереди.