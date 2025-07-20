Воздействие пестицидов связали с риском осложнений при беременности

Новое исследование показало, что воздействие смеси пестицидов повышает риск осложнений беременности. В ходе исследования изучалось воздействие на здоровье нескольких пестицидов по сравнению с воздействием только одного вещества.
Воздействие нескольких пестицидов увеличивает вероятность осложнений беременности по сравнению с воздействием только одного пестицида, говорится в новом рецензируемом исследовании. Полученные результаты поднимают новые вопросы о безопасности воздействия широко используемых пестицидов и гербицидов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, отмечает The Guardian.
Это исследование, в ходе которого проводилось биологическое наблюдение за беременными женщинами в Аргентине, стране с развитым сельским хозяйством, дополняет недавние, но ограниченные данные, указывающие на повышенную опасность смесей пестицидов.
Авторы говорят, что исследование того, как смеси пестицидов влияют на здоровье человека, важно, поскольку подавляющее большинство исследований посвящено воздействию одного пестицида, а правила использования веществ разрабатываются с учетом токсичности только одного из них.
Однако люди часто подвергаются воздействию различных пестицидов, содержащихся в неорганических продуктах питания, или когда они живут в сельскохозяйственных регионах по всему миру. Изучение воздействия этих смесей и других факторов окружающей среды является «важным» для защиты здоровья людей, считают авторы исследования из Национального прибрежного университета в Аргентине.
«Концепция экспозиции, которая охватывает все виды воздействия окружающей среды на протяжении всей жизни, подчеркивает важность изучения пестицидов в виде смесей, а не изолированно», — пишут авторы.
Это исследование, отмечает The Guardian, последовало за исследованиями Университета Небраски, которые выявили, что государственные данные о раке и данные биомониторинга показали, что воздействие различных пестицидов может увеличить вероятность развития рака мозга у детей примерно на 36%.
В ходе нового исследования было проверено содержание пестицидов в моче почти 90 беременных женщин в Санта-Фе (Аргентина) — регионе с развитым сельским хозяйством, и проанализированы результаты их беременности. Было обнаружено около 40 различных пестицидов.
По крайней мере, один пестицид был обнаружен в моче 81% женщин, а у 64% было обнаружено несколько пестицидов. Из них у 34% были осложнения во время беременности.
Число женщин, проживающих в городских районах, у которых в организме был обнаружен хотя бы один пестицид, было лишь незначительно ниже, чем у жительниц сельских районов, что свидетельствует о том, что пищевые продукты также являются важным источником воздействия. Но около 70% женщин в сельской местности обнаружили множественные пестициды по сравнению с 55% женщин в городах, что указывает на больший риск среди первых.
У участниц, проживающих в сельской местности, вероятность осложнений, связанных с беременностью, была более чем в два раза выше, чем у городских, отчасти потому, что они чаще подвергаются воздействию смесей, пишет The Guardian.
В регионе Санта-Фе выращиваются десятки культур, включая салат-латук, капусту, цикорий, помидоры, петрушку, шпинат, морковь, болгарский перец, картофель и клубнику, и широкий ассортимент культур приводит к использованию большего количества пестицидов, пишут авторы.
«Возросшая распространенность осложнений, связанных с беременностью, среди сельских участниц подчеркивает необходимость всестороннего пересмотра протоколов использования пестицидов, пределов воздействия и оценок риска для здоровья в программах сельского хозяйства и садоводства», — говорят авторы.
Гестационная гипертензия была одним из наиболее распространенных осложнений, связанных с беременностью, и наиболее распространенным исходом была задержка внутриутробного роста — состояние, при котором плод не достигает нормального веса во время беременности.
Полученные данные также могут указывать на опасность, связанную с типом пестицидов, воздействию которых подвергаются женщины, пишут авторы. У тех, у кого были осложнения, был выявлен более высокий уровень триазольных фунгицидов, класса пестицидов, которые широко используются на таких культурах, как кукуруза, соя и пшеница. Некоторые предыдущие данные свидетельствуют о том, что это репродуктивный токсикант, и авторы говорят, что их результаты свидетельствуют о необходимости проведения дополнительных исследований потенциального воздействия этого класса.
Хотя в США и других странах используются не все те же пестициды, что в Аргентине, в период с 2006 по 2016 год использование триазольных фунгицидов в США увеличилось в четыре раза, особенно на юго-востоке и среднем западе. Тем не менее, это не привлекло особого внимания регулирующих органов.
Воздействие смесей пестицидов в целом «является правилом, а не исключением», — комментирует Натан Донли, исследователь пестицидов из Центра биологического разнообразия, который не принимал участия в исследовании.
«По большей части мы не имеем ни малейшего представления о том, как различные смеси взаимодействуют в утробе матери, у ребенка или взрослого, — отмечает Донли. — Некоторые смеси, вероятно, практически ничего не дают, другие, вероятно, причиняют значительный вред, который мы еще не определили».
Донли добавил, что в США практически отсутствует нормативный контроль за смесями пестицидов, отчасти из-за того, что сложно определить воздействие смесей на здоровье.
«США, как правило, просто заявляют по умолчанию, что все это безопасно, пока не доказано обратное, а поскольку исследований смесей пестицидов очень мало, обратное редко доказывается», — сказал Донли, добавив, что неизвестные риски требуют большей осторожности.
Авторы отмечают, что объем выборки в статье невелик, и полученные результаты указывают на необходимость проведения более масштабного исследования по биомониторингу.
«Требуются дополнительные усилия для углубления и расширения оценки воздействия пестицидов на уязвимые группы населения», — пишут исследователи.