Воздействие пестицидов связали с риском осложнений при беременности

Число женщин, проживающих в городских районах, у которых в организме был обнаружен хотя бы один пестицид, было лишь незначительно ниже, чем у жительниц сельских районов, что свидетельствует о том, что пищевые продукты также являются важным источником воздействия. Но около 70% женщин в сельской местности обнаружили множественные пестициды по сравнению с 55% женщин в городах, что указывает на больший риск среди первых.