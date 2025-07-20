В Хабаровске и других городах ДФО задержаны рейсы, вылета ждут 1000 человек

Ограничения в столичных аэропортах были введены в связи с массированной атакой украинских беспилотников. За ночь на 20 июля над территорией России было сбито 93 дрона, в том числе 19 — в Московском регионе. Это привело к временной приостановке работы аэропортов Москвы, включая Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.