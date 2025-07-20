В Хабаровске и других городах ДФО задержаны рейсы, вылета ждут 1000 человек

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, речь идёт о семи вылетах, которые были отложены из-за позднего прибытия воздушных судов. Проблемы затронули аэропорты Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.
В ожидании отправления остаются свыше тысячи пассажиров. Авиакомпании принимают меры для обеспечения обязательных услуг, а также для предотвращения скопления людей в залах ожидания. В зданиях аэровокзалов организован приём граждан транспортными прокурорами.
Пассажиры, чьи права могут быть нарушены в период задержек, вправе обратиться по телефонам горячих линий Дальневосточной и Приморской транспортных прокуратур. В компании «Аэрофлот» уточнили, что вынуждены корректировать расписание рейсов из-за ранее введённых ограничений в аэропорту Шереметьево.
Ограничения в столичных аэропортах были введены в связи с массированной атакой украинских беспилотников. За ночь на 20 июля над территорией России было сбито 93 дрона, в том числе 19 — в Московском регионе. Это привело к временной приостановке работы аэропортов Москвы, включая Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.
По информации Росавиации, за два дня 134 самолёта были направлены на запасные аэродромы. Из них 78 не смогли приземлиться в Шереметьево, 45 — во Внуково, 8 — в Домодедово, 3 — в Жуковском. Работа аэропортов столицы была возобновлена к утру 20 июля.