В Госдуме готовят закон против квадроберов

Ранее Life.ru рассказывал, что в школах решили обойти стороной квадробинг, чтобы совсем про него не рассказывать и не вызывать тем самым интерес у детей. Вместо этого в образовательных учреждениях будут развивать у подростков навыки коммуникации, а также прививать им духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентации.