Трамп обвинил Обаму в мошенничестве и пригрозил судом: в чем вина экс-президента

Таким образом Трамп прокомментировал выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард на телеканале Fox News. Согласно обнародованным им материалам, администрация Обамы скрыла данные разведки о том, что у Москвы «не было намерения и возможностей» взламывать электронную избирательную систему на выборах президента США в 2016 году.