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Трамп обвинил Обаму в мошенничестве и пригрозил судом: в чем вина экс-президента

Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил 44-го президента США Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.

«Группа специалистов отлично выступила о необходимости преследования в судебном порядке Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня», — написал американский лидер на странице в соцсети Truth Social.

Таким образом Трамп прокомментировал выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард на телеканале Fox News. Согласно обнародованным им материалам, администрация Обамы скрыла данные разведки о том, что у Москвы «не было намерения и возможностей» взламывать электронную избирательную систему на выборах президента США в 2016 году.

Ранее Трамп обвинил Обаму и его команду в организации утечки в СМИ информации, дискредитирующей американского лидера. Тем временем Обама обвинил Трампа в высокой заболеваемости коронавирусом в США, отметив, что политик «не способен защитить даже себя».

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