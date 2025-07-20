Теплая и дождливая погода ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от +15 до +26°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 21 июля, будет облачно, ливневый дождь. Столбик термометра установится на отметке +22°С. Ветер западный, 6 м/с.
Во вторник, 22 июля, установится малооблачная погода, небольшой дождь, туман. Столбик термометра покажет +26°С. Ветер юго-восточный, 2 м/с.
В среду, 23 июля, облачно, дождь. Синоптики обещают до +17°С. Ветер западный, 4 м/с.
В четверг, 24 июля, будет облачно, небольшой дождь. За окном будет +15°С. Ветер западный, 3 м/с.
В пятницу, 25 июля, прогнозируют облачную погоду, дождь. Столбик термометра установится на отметке +22°С. Ветер западный, 4 м/с.