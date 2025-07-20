В Красноярском крае просят придумать имена арктическим волкам

Редкое событие произошло в парке флоры и фауны «Роев ручей» — у пары арктических волков Олафа и Бланки появились на свет три малыша. Два мальчика и одна девочка родились 19 апреля, и теперь им нужны имена.
Арктические волки занесены в Красную книгу и крайне редко размножаются в неволе. Появление потомства — настоящий праздник для сотрудников парка и всех любителей животных.
За три месяца маленькие хищники заметно подросли и окрепли. Они проявляют активный характер и радуют посетителей своими играми. Особенно любят играть в догонялки и показывают настоящий волчий характер.
Всех желающих приглашают принять участие в выборе имён для малышей. Это отличная возможность внести свой вклад в жизнь обитателей парка. Напомним, что родители волчат носят необычные имена: Олаф — в честь скандинавского короля-викинга, а Бланка означает «светлая» или «добрая». Возможно, имена малышей тоже будут связаны с этой тематикой.