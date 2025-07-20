В Красноярском крае просят придумать имена арктическим волкам

Всех желающих приглашают принять участие в выборе имён для малышей. Это отличная возможность внести свой вклад в жизнь обитателей парка. Напомним, что родители волчат носят необычные имена: Олаф — в честь скандинавского короля-викинга, а Бланка означает «светлая» или «добрая». Возможно, имена малышей тоже будут связаны с этой тематикой.