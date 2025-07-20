Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём металлурга. Ваш труд пользуется особым уважением в обществе. Продукция металлургии и металлообработки — это то, без чего не могут обойтись все сферы современной экономики. Отрасль обеспечивает достижение национальных целей, обороноспособность страны, благополучную жизнь наших граждан». — говорится в поздравлении.