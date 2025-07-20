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Из-за ЧП на перегоне в Ростовской области с задержками следуют 132 поезда

После атаки БПЛА в Ростовской области 132 поезда отстают от графика до 15 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прошло больше суток с момента ночной атаки БПЛА 19 июля, но последствия оказались столь серьезными, что на железной дороге до сих пор справляются с ними. Так, по информации пресс-службы РЖД, из-за ЧП на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 состава.

— Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью, — объяснили в компании. — 37 поездов уже прибыли в конечные пункты. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях.

По информации пресс-службы, на основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог вышел дополнительный персонал, ожидающим на вокзалах людям должны раздавать воду в бутылках. А пожилых пасссажиров и родителей с детьми — разместить в комнатах матери и ребенка.

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