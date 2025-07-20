Аэропорт Пулково принял 29 московских рейсов из атаки беспилотников на столицу

Как сообщили утром 20 июля в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», в аэропорт Петербурга в ночь на воскресенье было перенаправлено 29 рейсов, следовавших в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.