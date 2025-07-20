МинЖКХ сказало, что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси. Это определила стратегия развития ЖКХ до 2035-го.
В частности, стратегией предусмотрен ряд новация для работы министерства и, в целом, благоустройства в стране. Так, приоритетными направлениями деятельности останутся техническая модернизация, комфортность жизни белорусов, есть место также для цифровой трансформации Министерства ЖКХ.
Например, установлены ежегодные нормы благоустройства, в которых часть задач относится к вопросу использования твердых коммунальных отходов. Через 10 лет ТКО должны использоваться на уровне 90%, то есть практически полстью перерабатываться, а не отвозиться на свалки.
Напомним, что в Беларуси с 2010 года общее число полигонов уменьшилось в 22 раза. Мини-полигонов не осталось уже ни одного. И сейчас на всю страну — 151 мусорный полигон, где ведется захоронение. Как рассчитано, запаса полигон в Беларуси хватит не более чем на 10 лет. Причем у подавляющей часть полигонов ТКО уже исчерпаны ресурсы. На Могилевщине и Минщине, например, их ресурс будет исчерпан практически полностью уже в ближайшие годы.
Ранее ЖКХ объяснило, зачем мусорные контейнеры закапывают в землю под Минском.
Тем временем санстанция отреагировала на видео с крысой в сыре в одном из магазинов Минска.