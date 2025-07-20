МинЖКХ сказало, что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси

Напомним, что в Беларуси с 2010 года общее число полигонов уменьшилось в 22 раза. Мини-полигонов не осталось уже ни одного. И сейчас на всю страну — 151 мусорный полигон, где ведется захоронение. Как рассчитано, запаса полигон в Беларуси хватит не более чем на 10 лет. Причем у подавляющей часть полигонов ТКО уже исчерпаны ресурсы. На Могилевщине и Минщине, например, их ресурс будет исчерпан практически полностью уже в ближайшие годы.