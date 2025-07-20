Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики Челябинской области напомнили о незаменимой добавке к рациону

Даже небольшие изменения в рационе могут заметно улучшить самочувствие. Специалисты советуют обратить внимание на омега-3 — незаменимые жирные кислоты, которые помогают клеткам работать правильно и защищают организм от воспалений. Медики напомнили, в каких продуктах они содержатся.

Источник: Pchela.News

Медики Челябинской области в Telegram-канале «Я_семья74» рассказали о пользе омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для здоровья человека. Особенно важны два их вида: эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Они входят в состав клеточных мембран, делают их более эластичными и помогают клеткам лучше усваивать питательные вещества.

Кроме того, омега-3 способствуют снижению воспалительных процессов в организме, поддерживают гормональный баланс и работают как природная «смазка» для клеток.

Главные источники этих кислот — жирная рыба (например, лосось, скумбрия и сардины), льняные семена и чиа, грецкие орехи, а также яйца с соответствующей маркировкой. Добавив в меню всего пару порций рыбы в неделю, ложку молотого льна в кашу или смузи, или горсть орехов в качестве перекуса, можно существенно укрепить здоровье.

— Не ждите, пока появится усталость или проблемы с сердцем. Добавьте в меню горсть орехов, замените подсолнечное масло на льняное. Маленькие шаги приведут к большим изменениям. И не забудьте посоветоваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания, — напомнили специалисты.

Людям с нарушением сердечного ритма нужно особенно внимательно относиться к своему питанию. Некоторые привычные продукты и напитки могут ухудшить состояние и даже вызвать приступ слабости, одышки или головокружения. Что стоит убрать из рациона, рассказала челябинский кардиолог.