Медики Челябинской области напомнили о незаменимой добавке к рациону

— Не ждите, пока появится усталость или проблемы с сердцем. Добавьте в меню горсть орехов, замените подсолнечное масло на льняное. Маленькие шаги приведут к большим изменениям. И не забудьте посоветоваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания, — напомнили специалисты.