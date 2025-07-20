Медики Челябинской области напомнили о незаменимой добавке к рациону

Медики Челябинской области в Telegram-канале «Я_семья74» рассказали о пользе омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для здоровья человека. Особенно важны два их вида: эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Они входят в состав клеточных мембран, делают их более эластичными и помогают клеткам лучше усваивать питательные вещества.
Кроме того, омега-3 способствуют снижению воспалительных процессов в организме, поддерживают гормональный баланс и работают как природная «смазка» для клеток.
Главные источники этих кислот — жирная рыба (например, лосось, скумбрия и сардины), льняные семена и чиа, грецкие орехи, а также яйца с соответствующей маркировкой. Добавив в меню всего пару порций рыбы в неделю, ложку молотого льна в кашу или смузи, или горсть орехов в качестве перекуса, можно существенно укрепить здоровье.
— Не ждите, пока появится усталость или проблемы с сердцем. Добавьте в меню горсть орехов, замените подсолнечное масло на льняное. Маленькие шаги приведут к большим изменениям. И не забудьте посоветоваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания, — напомнили специалисты.
Людям с нарушением сердечного ритма нужно особенно внимательно относиться к своему питанию. Некоторые привычные продукты и напитки могут ухудшить состояние и даже вызвать приступ слабости, одышки или головокружения. Что стоит убрать из рациона, рассказала челябинский кардиолог.